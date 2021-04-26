Новосибирск, 26 апреля 2021, 11:36 — REGNUM На территории Новосибирска, с 11:00 сегодня, 26 апреля, до 20:00 (время местное) 27 апреля ожидаются «неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности». Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
Уточняется, что предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.
Кроме того, в Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность (4 класса).
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 26 апреля, во второй половине дня осадков не ожидается, ветер юго-восточный 4−9 м/с, температура воздуха +13… +15 °C.