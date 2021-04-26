Пенза, , 11:54 — REGNUM В Пензенской области за минувший день выявлен 91 случай заражения коронавирусом. Днем ранее тесты с положительным результатом получили 88 пензенцев. За все время наблюдения инфекцию, по данным общероссийского оперштаба на 26 апреля, зарегистрировали у 44 557 жителей.

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Выздоровели после болезни 41 881 пациент, за сутки — 78 человек. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 622 жителя, шестеро — за последние 24 часа. Активными больными на сегодняшний день остаются 2054 пациента.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе уже на этой неделе горожане смогут привиться от коронавируса, посещая торговые центры. Пункты вакцинации готовятся к открытию в торговых центрах «Пассаж» и «Сан и Март».

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