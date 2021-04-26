Лондон, , 11:37 — REGNUM Минские соглашения следует изменить или найти другой формат урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля в интервью британскому изданию Financial Times.

Зеленский рассказал, что Минские соглашения были разработаны до его прихода к власти и должны служить целям настоящего, а не прошлого.

«Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день», — сказал он.

Президент Украины отметил, что был бы не против встречи с президентом России Владимиром Путиным, причём его якобы «не волнует место проведения» самой встречи.

Зеленский также отказался от предложения Путина вступить в переговоры с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик.

Напомним, Минские соглашения были заключены в 2015 году после ряда крупных поражений, нанесённых ополчением Донбасса украинским вооружённым формированиям. Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году, после государственного переворота в Киеве, в ответ на нежелание населения региона признать новый незаконный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что считает некорректным приглашение Путина в Киев.

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