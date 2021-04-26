Тюмень, , 11:34 — REGNUM В Тюмени второй раз за апрель из-за сообщения об опасном предмете эвакуировали сотрудников и пациентов психиатрической больницы, расположенной на Червишевском тракте. Об этом 26 апреля сообщает «Тюменская область сегодня».

Содействие в эвакуации оказали сотрудники Росгвардии.

Отмечается, что в апреле в Тюмени участились ложные сообщения о минировании. Так 25 апреля был эвакуирован торгово-развлекательный центр по улице Дмитрия Менделеева. Ранее группы разминирования выезжали к горадминистрации областного центра и к жилым домам.