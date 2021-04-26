Липецк, , 11:32 — REGNUM В День Всероссийского субботника, 24 апреля, глава Липецкой области Игорь Артамонов вместе с главой Липецка Евгенией Уваркиной принял участие в плоггинг-забеге, который прошел в Каменном логу 15 микрорайона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, забег, участники которого по дороге собирали мусор, был посвящен международному Дню Земли.

Всего на мероприятие собрались около 150 человек. Многие приходили семьями, коллективами и объединялись в команды. Игорь Артамонов поприветствовал участников забега и пожелал всем успехов.

«Рад, что вас не испугала погода. Здорово, что есть люди, которые хотят, чтобы наш город и наша область стали чище, красивее. Я здесь первый раз, место прекрасное и для отдыха, и для занятий спортом. Мы уже обсудили с мэром, что на следующий год вместе с жителями решим, что здесь сделать. Все мы знаем, что наш город нуждается в уборке, и сегодня нам нужно сделать один шаг для того, чтобы Липецк был самым чистым и самым красивым. Успехов нам в труде», — сказал Игорь Артамонов.

Перед стартом для всех участников провели разминку тренеры городского детско-юношеского центра «Спортивный». Всем выдали номера, перчатки и мешки для мусора. Дети бежали 600 метров, взрослые — 1100 метров, собирая по маршруту различные отходы. Во время уборки Игорь Артамонов отметил, что много мусора на склонах лога со стороны гаражного кооператива.

«Так нельзя. Надо беречь наш город в чистоте. Надо проводить субботники и призывать к сохранению чистоты других. Мэру предстоит поработать с собственниками гаражей. Недопустимо так относиться к природе», — сказал Игорь Артамонов.

На финише все участники получили медали. Также был проведён творческий конкурс «Артефакт», участники которого должны были найти необычные предметы и придумать про них увлекательную историю. Кроме пластикового мусора в мешках дети принесли к финишу покрышки, мягкие игрушки, терку, пассатижи, кастрюлю, пластмассовую корону.

Организаторы плоггинг-забега — городской департамент по физической культуре и спорту, строительная компания «ОДСК Липецк», ГДЮЦ «Спортивный», общественное движение «Сделаем» и беговой клуб Lipetsk run club.