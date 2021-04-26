Липецк, 26 апреля 2021, 11:32 — REGNUM В День Всероссийского субботника, 24 апреля, глава Липецкой области Игорь Артамонов вместе с главой Липецка Евгенией Уваркиной принял участие в плоггинг-забеге, который прошел в Каменном логу 15 микрорайона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, забег, участники которого по дороге собирали мусор, был посвящен международному Дню Земли.
Всего на мероприятие собрались около 150 человек. Многие приходили семьями, коллективами и объединялись в команды. Игорь Артамонов поприветствовал участников забега и пожелал всем успехов.
Перед стартом для всех участников провели разминку тренеры городского детско-юношеского центра «Спортивный». Всем выдали номера, перчатки и мешки для мусора. Дети бежали 600 метров, взрослые — 1100 метров, собирая по маршруту различные отходы. Во время уборки Игорь Артамонов отметил, что много мусора на склонах лога со стороны гаражного кооператива.
На финише все участники получили медали. Также был проведён творческий конкурс «Артефакт», участники которого должны были найти необычные предметы и придумать про них увлекательную историю. Кроме пластикового мусора в мешках дети принесли к финишу покрышки, мягкие игрушки, терку, пассатижи, кастрюлю, пластмассовую корону.
Организаторы плоггинг-забега — городской департамент по физической культуре и спорту, строительная компания «ОДСК Липецк», ГДЮЦ «Спортивный», общественное движение «Сделаем» и беговой клуб Lipetsk run club.