Ташкент, , 11:31 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил новый Центр учета электроэнергии, этот центр является без преувеличения высокотехнологичным, находится на одном уровне с самыми развитыми странами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

По словам Асадова, вся сложная структура электрических сетей республики там предстает «как на ладони».

«Вы же знаете, как было раньше? В одном месте кто-то незаметно подключался к трансформатору, в другом месте люди недополучали электричество. И вообще, в системе было много воровства и перебоев», отметил пресс-секретарь.

По его словам, теперь, благодаря новой системе факт незаконного подключения можно быстро обнаружить, так как соответствующая информация немедленно отображается в центре.

«Или же, когда где-то происходит авария, необязательно как прежде звонить на предприятие электросетей. Специалисты центра следят за обстановкой в режиме онлайн, и увидев неисправность, они сами направят туда ремонтную бригаду», указал Асадов.

Также, указал он, «в результате внедрения этой «умной» системы потери электроэнергии — это, обратите внимание, 2−3 миллиарда киловатт-часов в год, — теперь будут предотвращены».

«Теперь эта дополнительная мощность будет направляться в районы, где наблюдается нехватка электроэнергии», сообщил пресс-секретарь.