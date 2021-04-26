Вильнюс, , 11:35 — REGNUM Белорусская АЭС (БелАЭС) представляет угрозу для безопасности всех жителей стран Европейского союза. Такое мнение 26 апреля высказал президент Литвы Гитанас Науседа в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС в сообщении на своей странице в соцсети Facebook.

По словам литовского президента, 26 апреля он отдает дань уважения погибшим 35 лет назад жертвам чернобыльской трагедии.

Как утверждает Науседа, БелАЭС запускается в условиях отсутствия соблюдения требований международных конвенций и стресс-тестов.

«Это угроза безопасности всех граждан ЕС», — написал он в своем сообщении и добавил, что тема БелАЭС будет обсуждаться в ходе следующего заседания Совета Европы.

Отметим, Белоруссия на добровольной основе провела в 2016—2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС, и по их результатам национальным регулятором — Госатомнадзором республики — были подготовлени Национальный план действий, обобщивший и рекомендации по результатам национальной экспертизы, и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки.