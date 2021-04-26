Новосибирск, , 11:30 — REGNUM Микроминиатюра Знамени Победы, побывавшая на Международной космической станции, будет храниться в Центральном музее Вооружённых сил. Об этом новосибирский мастер микроминиатюры Владимир Анискин сообщил 26 апреля ТАСС.

Микрокопию мастер сделал из ниточек официальной копии знамени. Он создал также миниатюрную копию Ордена Отечественной войны первой степени — первой советской награды военного периода. Этот орден тоже побывал на МКС, сейчас миниатюры хранятся у космонавта Ивана Вагнера.

«Все они побывали в космосе и вернулись в прошлом году, но из-за коронавируса ничего невозможно было сделать», — сказал Анискин и добавил, что планирует передать миниатюры в музей к 9 мая.

Сверхмаленькая копия Знамени Победы имеет размер 7,672 на 3,828 мм.

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