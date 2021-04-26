Сеул, , 11:45 — REGNUM Крупнейшая сеть книжных магазинов Южной Кореи Kyobo Book Centre прекратила продажу мемуаров основателя КНДР Ким Ир Сена. Об этом сообщает Yonhap News.

Согласно опубликованным данным, причина снятия продаж восьмитомника «В водовороте века», написанного в 1992 году и описывающего историю жизни Ким Ир Сена с детства до времён Движения за независимость Кореи, связана с юридическими и политическими разногласиями.

В частности, хранение книги, считавшейся антинациональным пропагандистским материалом, может быть нарушением законов о госбезопасности.

Известно, что решение о снятии мемуаров с продаж было принято 23 апреля с целью защиты покупателей, поскольку согласно постановлению Верховного суда, жители страны покупающие книги, нарушающие закон о национальной безопасности, могут быть наказаны.

В издательстве также сообщили о готовности сотрудничества с правоохранительными органами и министерством объединения в случае необходимости.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее на прилавки книжных магазинов попали мемуары Ким Ир Сена