Москва, 26 апреля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Управленцы Департамента образования и науки Москвы расскажут молодым педагогам, как не сесть в тюрьму. Соответствующий анонс мероприятия прозвучал в программе «Школа. Новости» телеканала Mosobr.tv.

Мастер-класс «Как сохранить дисциплину в классе и не сесть в тюрьму?»

«Приглашаем молодых учителей зарегистрироваться на первый этап проекта «100 уроков Департамента», в рамках которого управленцы системы образования проведут три мастер-класса в период с 26 по 28 апреля в 16:30», — говорится в ролике от 23 апреля.

Одним из мастер-классов в рамках проекта заявлено мероприятие под названием «Как сохранить дисциплину в классе и не сесть в тюрьму?». Мастер-класс проведёт начальник управления ДОНМ Илья Новокрещенов. Мероприятие состоится 27 апреля.

Мастер-класс «Как сохранить дисциплину в классе и не сесть в тюрьму?»

Сообщается, что пройти регистрацию можно будет на портале «Школа большого города» в разделе «100 уроков Департамента».