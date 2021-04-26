Чебоксары, , 11:27 — REGNUM В Чувашии 25 апреля при пожаре в чебоксарском садовом товариществе погибли два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГКЧС республики.

Информация о возгорании поступила в 22:46. По данным ведомства, пожар произошёл в Чебоксарах в садовом товариществе ДОСААФ, происшествию был присвоен первый ранг

«Предположительно, из-за неосторожности при курении уничтожен бревенчатый дачный дом, повреждены баня и кровля надворных построек. Погибших двое», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, скончались 42-летний мужчина и 55-летняя женщина.

Кроме того, за выходные дни, 24 — 25 апреля, зарегистрировано 16 возгораний сухой травы и мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 25 апреля начал действовать особый противопожарный режим, в рамках которого вводится ряд ограничений и ужесточаются наказания за нарушения.

Напомним, ранее в Урмарском районе Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту гибели шести человек при пожаре. Следствием установлено, что причиной стало короткое замыкание из-за старого холодильника, что привело к пожару в доме.

Подробнее: В Чувашии завершено дело по факту гибели при пожаре шести человек

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