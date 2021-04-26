Кабул, , 11:26 — REGNUM Восемь членов одной семьи были убиты в результате авиаудара в деревне Зорланг района Джалризв Афганистане. Об этом заявил член Совета провинции Майдан-Вардак Шарифуллах Хотак, передаёт агентство Khaama Press.

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Кроме того, жертвами стали ещё четыре человека. Члены одной семьи погибли, когда минометный снаряд попал в их дом в районе Сайед-Абад. Ещё три человека получили ранения.

Отмечается, что подобные инциденты происходят на фоне мирных усилий и призывов к сокращению насилия и прекращению войны в Афганистане.

Аналитики подчёркивают, что насилие в отношении населения усилилось после объявления правительства США о выводе своих войск с территории Афганистана. Так, афганское МВД сообщило о том, что за последние 11 дней в результате террористических актов погибли 63 мирных жителя и 180 пострадали, сообщает TOLOnews.