Махачкала, , 11:25 — REGNUM В Дагестане детские сады строят, но не открывают. Этот факт был вскрыт на очередной сессии парламента региона. Спикер парламента поручил провести проверку по информации о том, что в ряде районов были сданы в эксплуатацию несколько детских садов и школа, но они до сих пор не принимают воспитанников.

В частности, речь шла о детских садах к городах Буйнакск, Каспийск, Махачкала, Дербент, Хасавюрт, а также в селах четырех районов. В списке не открытых объектов также школа на 300 мест в селе Эндирей Хасавюртовского района и ясли в поселке Сулак Махачкалы, пишет РИА «Дагестан».

Поручение обратить внимание на неоткрытые социальные объекты ранее дал врио главы Дагестана Сергей Меликов.

«В общественных приемных, на выездных встречах с избирателями больше половины вопросов касаются нехватки социальных объектов, особенно школ и садиков. Обращаюсь к депутатам с просьбой заняться эти вопросами», — сказал спикер Хизри Шихсаидов.