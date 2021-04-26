Пенза, , 11:52 — REGNUM Тренера, спасшего детей в Нижнем Ломове, наградят орденом «За заслуги перед Пензенской областью». Соответствующее поручение 26 апреля прозвучало от врио губернатора Олега Мельниченко.

Елена Васильевна Дёмина, тренер, которая занималась с детьми, были бы погибшие. Спасибо ей за то, что она вовремя сориентировалась и вывела детей». Олег Мельниченко «Если бы не, тренер, которая занималась с детьми, были бы погибшие. Спасибо ей за то, что она вовремя сориентировалась и вывела детей».

Глава региона поручил оперативно подготовить документацию на награждение тренера орденом «За заслуги перед Пензенской областью» 1-й степени.

Тренер спасла 21 ребенка и если бы не действия Елены Васильевны — была бы большая беда, заявил глава области.

Помимо этого, Мельниченко распорядился подготовить ходатайство на представление тренера к федеральной награде.

ИА REGNUM напоминает, в городе Нижний Ломов несовершеннолетние отравились в местном бассейне «Волна» хлором. Во время групповых занятий с детьми в возрасте от 10 до 14 лет тренер почувствовал сильный запах хлорки и принял решение о госпитализации детей.

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