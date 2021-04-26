Пенза, 26 апреля 2021, 11:52 — REGNUM Тренера, спасшего детей в Нижнем Ломове, наградят орденом «За заслуги перед Пензенской областью». Соответствующее поручение 26 апреля прозвучало от врио губернатора Олега Мельниченко.
Глава региона поручил оперативно подготовить документацию на награждение тренера орденом «За заслуги перед Пензенской областью» 1-й степени.
Тренер спасла 21 ребенка и если бы не действия Елены Васильевны — была бы большая беда, заявил глава области.
Помимо этого, Мельниченко распорядился подготовить ходатайство на представление тренера к федеральной награде.
ИА REGNUM напоминает, в городе Нижний Ломов несовершеннолетние отравились в местном бассейне «Волна» хлором. Во время групповых занятий с детьми в возрасте от 10 до 14 лет тренер почувствовал сильный запах хлорки и принял решение о госпитализации детей.
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