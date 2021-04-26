Ташкент, , 11:25 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился выделить 500 миллионов долларов для развития бизнеса в сфере услуг, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Пресс-секретарь отметил, что по данным Всемирного банка, доля услуг в ВВП развивающихся стран доходит до 50 процентов, а в развитых государствах превышает 75 процентов.

«В нашей стране этот показатель, согласно данным за прошлый год, составляет 36 процентов. Как видно, в этой сфере имеются еще незадействованные огромные возможности», указал Асадов.

По его словам, именно поэтому данная сфера является предметом особого внимания главы государства, «ее важную роль ёмко и четко охарактеризовал сам президент, отметив, что «сфера услуг выступает очень весомым фактором создания рабочих мест при меньших затратах и в сжатые сроки».

«Глава государства дал поручения по резкому увеличению числа рабочих мест, задействовав большие резервы в области туризма, информационных технологий, придорожной инфраструктуры, медицине, образовании и других сферах», сообщил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что «для этого предпринимателям из бюджета и от Национального банка будет направлено в общей сложности 500 миллионов долларов, что станет мощным импульсом, стимулом к развитию сферы услуг».