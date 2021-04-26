Москва, , 11:27 — REGNUM Финская компания Rovio Entertainment Corporation (разработчик и владелец прав на Angry Birds) подала в Московский городской суд иск на Wildberries. Об этом сообщает издание vc.ru.

По данным издания, иностранная компания требует от Wildberries компенсацию в 60 тысяч рублей за нарушение авторских прав — в интернет-магазине продаются товары с изображением птиц из игры Angry Birds. По мнению представителей Wildberries, ответственным в данном случае должен быть «продавец товаров при условии, что незаконность его действий будет доказана, но не площадка-агрегатор».

Добавим, что после запроса от Rovio Entertainment Corporation все товары были удалены с маркетплейса. Ссылки на эти продукты также были заблокированы.

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