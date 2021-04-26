Краснодар, , 11:25 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 104 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 26 апреля. Накануне, 25 апреля, сообщалось о 102 новых случаях заражения коронавирусом.

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"В Краснодаре выявили 28 случаев, в Анапе — 15, в Новороссийске — девять. По семь человек заболели в Горячем Ключе и Крыловском районе, шесть — в Сочи, пять — в Геленджике. По четыре новых пациента в Брюховецком и Мостовском районах, три — в Армавире», — уточнили в оперштабе.

Всего в Краснодарском крае подтверждено 45 082 случая заражения коронавирусом, выздоровели 39 650 человек, скончались — 2625 пациентов с COVID-19.

На 26 апреля в стационарах региона находятся 1242 ковид-пациента, 57 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое — на ЭКМО. Дома лечатся ещё 1565 человек.