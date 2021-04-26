Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM Пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах Екатеринбурга не могут похвастаться большой посещаемостью, заявил главный эпидемиолог города Александр Харитонов на онлайн-брифинге.

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«В минувшие выходные у нас практически без нагрузки работали два прививочных кабинета в двух крупных торговых центрах», — сообщил Харитонов.

Речь шла о пунктах вакцинации в ТЦ «Мега» (24 апреля 2021 года там привили 75 человек) и в ТЦ «Гринвич» (25 апреля, 80 человек). Эпидемиолог высказал надежду, что жители воспользуются услугами прививочных пунктов в торговых центрах, где можно поставить вакцину без предварительной записи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге полностью привили от COVID-19 около 90 тыс. человек.

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