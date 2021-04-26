Санкт-Петербург, 26 апреля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на федеральной трассе «Кола», в котором погиб двухлетний ребенок. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Группа «Вконтакте» ГУ МЧС России по Ленобласти. По факту ДТП на трассе «Кола», в котором погиб ребенок, возбуждено дело

Как сообщалось ранее, 25 апреля в 19:00 мск в Кировском районе Ленобласти 64-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai при перестроении с обочины в движущийся автомобильный поток совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «МАN» с полуприцепом, под управлением 32-летнего мужчины. После столкновения Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos, под управлением 31-летнего мужчины. От удара Chevrolet съехал в кювет.

В результате ДТП водитель Nissan госпитализирован в состоянии средний степени тяжести, водитель Chevrolet и его 25-летняя пассажирка госпитализированы в тяжелом состоянии. Двухлетний мальчик, который находился на заднем сиденье автомобиля Chevrolet, от полученных травм скончался на месте происшествия.

«СО ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека)», — отметили в полиции.