Новосибирск, , 11:24 — REGNUM В Новосибирск сегодня утром, 26 апреля, прибыл симфонический оркестр Мариинского театра во главе с дирижёром Валерием Гергиевым. Маэстро и его коллектив выступят на сцене Концертного зала имени А. М. Каца Новосибирской филармонии. Как отметили в филармонии, выступление станет яркой финальной точкой в программе VIII Транссибирского Арт-фестиваля.

«Восемь лет моего личного ожидания, чтобы Валерий Гергиев приехал на концерт-закрытие Фестиваля, наконец, подходят к финалу. Валерий Абисалович — уникальный дирижёр, я уверен, что этот концерт украсит фестивальную летопись», — прокомментировал художественный руководитель Транссибирского Арт-фестиваля Вадим Репин.

Также концерт вошёл в программу большого гастрольного турне коллектива — юбилейного XX Московского Пасхального фестиваля, большого музыкального форума, который традиционно проходит в городах России весной.

В филармонии отметили, что впервые Новосибирский академический симфонический оркестр и Симфонический оркестр Мариинского театра встретятся на одной сцене. В первом отделении будет исполнен Первый скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича, во втором прозвучит Пятая симфония Густава Малера.