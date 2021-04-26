Элиста, , 11:24 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 26 апреля.

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За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 342 человека.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии с начала пандемии зарегистрировано 20 382 случая заражения коронавирусом.

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