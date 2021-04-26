Париж, , 11:25 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault представил фотографии салона седана Renault Talian для турецкого рынка. Снимки интерьера распространила пресс-служба автопроизводителя.

Новинка заменит в модельном ряду марки автомобиль Logan. Салон Taliant выполнен в духе Dacia Logan нового поколения. При этом у моделей имеются некоторые отличия в деталях интерьера.

Базовые комплектации нового турецкого седана получат классическую рукоятку стояночного тормоза, тогда как новые версии Logan для Европы перешли на электромеханический ручник. Также у нового автомобиля были заменены дверные карты, передняя панель и руль.

Собрана модель Taliant на «тележке» CMF-B. Также известно, что автопроизводитель оснастит автомобиль в топовых версиях шестискоростной «механикой». Кроме того, будет доступна версия с вариатором X-Tronic.

Моторную линейку автопроизводитель пока не раскрывает.

Ранее в компании Renault сообщили, что во втором квартале текущего года появятся три новых гибридных и подключаемых гибридных автомобиля под новой торговой маркой E-TECH.

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