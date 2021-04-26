Челябинск, , 11:24 — REGNUM В Челябинской области детские сады будут работать и 4−7 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Также работу продолжат стационары и поликлиники, дорожные, коммунальные и экстренные службы. Кроме того, на работе будут находиться до 25% от штата органов государственной власти и местного самоуправления.

Школы, техникумы и вузы работать не будут. Как сообщало ИА REGNUM, указ об объявлении 4−7 мая нерабочими днями ранее подписал президент России Владимир Путин.