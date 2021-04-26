Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM В Петербурге выявлено 706 новых носителей коронавируса за последние сутки, сообщили 26 апреля в федеральном оперштабе. Это на пять случаев больше, чем сутками ранее. Выявлемость инфекции в городе растёт и вторые сутки подряд превышает уровень в 700 человек в сутки.

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Смертность от COVID-19 в Петербурге вновь выросла и составила 37 летальных случаев за последние сутки. Это на девять случаев больше, чем в предшествующие сутки.

С учетом новых данных за время пандемии в Петербурге выявлено 412 864 факта заражения коронавирусом, выздоровели 370 626 человек, в том числе 834 выписаны за последние сутки. Жертвами ковида в Петербурга к настоящему моменту стали 13 082 человека. Это второй показатель среди регионов РФ после Москвы.

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