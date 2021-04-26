Улан-Удэ, , 11:24 — REGNUM В Бурятии первым компонентом вакцины от коронавируса привили более 76,5 тыс. человек, в том числе почти 29 тыс. пожилых граждан. Завершили вакцинацию 46,4 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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К настоящему времени в республику поступило 90,5 тыс. доз препарата «Спутник V». Остаток вакцины составил почти 14 тыс. единиц. Таким образом, процент использования вакцины в регионе составляет 84% при среднем по стране уровне 86%.

«В период нерабочих дней в медицинских организациях Бурятии будут функционировать пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19», — добавили в правительстве.

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