Нур-Султан, , 11:23 — REGNUM Первый кубок Казахстана по киберспорту завершился во дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова в Нур-Султане, сообщили 26 апреля в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Кубок включал в себя четыре дисциплины: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, FIFA 21 и eFootball PES 21. Призовой фонд по каждой игре составил 1,5 млн тенге ($3485).

Кроме того, призерам турнира присуждены звания мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта Казахстана.

В Олимпийском комитете отметили, что турнир входит в единый календарь спортивно-массовых мероприятий по киберспорту на 2021 год.