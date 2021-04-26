Кострома, , 11:23 — REGNUM Национальный балет «Кострома» отметил своё 30-летие и представил новую международную программу «Танцевальная увертюра мира». Премьера программы состоялась 25 апреля во Дворце культуры «Губернский».

Выступление национального балета «Кострома» Adm44.ru

Более 5 лет над новым спектаклем работали хореографы из 7-ми стран мира: Китая, Кубы, Украины, Греции, Испании, Ирландии и России. Артисты освоили 17 танцевальных направлений совершенно разных по технике и стилистике.

По случаю 30-летия балета «Кострома» в адрес творческого коллектива приветственное письмо направил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Его зачитала присутствовавшая на торжествах директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. В письме подчёркивается особый вклад национального балета «Кострома» в развитие международно-гуманитарного сотрудничества и культурной дипломатии России.

«При содействии наших загранучреждений состоялись гастроли балета более чем в 30 государствах мира. Везде — с неизменным успехом. По линии Министерства иностранных дел готовы и далее оказывать необходимую поддержку, работать вместе над продвижением объективного образа нашей Родины за рубежом, укреплением дружбы и доверия между народами», — отметил Сергей Лавров.

Коллектив балета с юбилеем поздравил и губернатор Костромской области Сергей Ситников.

«Костроме провезло. 30 лет назад появился профессиональных хореографический коллектив, который и сегодня славит город, область и нашу страну. В непростые времена, когда ведется огромное количество международных дискуссий и споров, танцевальный коллектив позволяет сближать народы. Позволяет уходить от проблем, чтобы все люди понимали — нас объединяет одна небольшая планета Земля. У нас разные культуры, но мы эти культуры чтим и чествуем в танце. И за это спасибо вам большое», — сказал, выступая перед коллективом, глава региона.

Сергей Ситников вручил президенту национального балета «Кострома» Елене Царенко медаль «Труд. Доблесть. Честь».