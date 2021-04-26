МИД России поможет национальному балету «Кострома»
Кострома, 26 апреля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Национальный балет «Кострома» отметил своё 30-летие и представил новую международную программу «Танцевальная увертюра мира». Премьера программы состоялась 25 апреля во Дворце культуры «Губернский».
Более 5 лет над новым спектаклем работали хореографы из 7-ми стран мира: Китая, Кубы, Украины, Греции, Испании, Ирландии и России. Артисты освоили 17 танцевальных направлений совершенно разных по технике и стилистике.
По случаю 30-летия балета «Кострома» в адрес творческого коллектива приветственное письмо направил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Его зачитала присутствовавшая на торжествах директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. В письме подчёркивается особый вклад национального балета «Кострома» в развитие международно-гуманитарного сотрудничества и культурной дипломатии России.
Коллектив балета с юбилеем поздравил и губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Сергей Ситников вручил президенту национального балета «Кострома» Елене Царенко медаль «Труд. Доблесть. Честь».