Москва, , 11:23 — REGNUM Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения экс-хоккеиста клуба МХЛ «Красная Армия» Кевина Антипова в Москве. Об этом 26 апреля сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время по факту избиения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»)», — сообщил ТАСС источник.

Отмечается, что спортсмен обвинил в избиении в том числе актера Александра Паля. Его причастность к преступлению проверяется.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Александр Паль якобы избил хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. По словам спортсмена, на него напали трое неизвестных, среди которых он узнал известного актёра. Сам актер опроверг сообщения СМИ о своём задержании.

Читайте также: Подозреваемый в избиении хоккеиста Александр Паль получил премию «Ника»