Тюмень, , 11:22 — REGNUM В России средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в апреле относительно марта выросла почти на 2,45%. Об этом сообщает пресс-служба федеральной компании недвижимости «Этажи».

Согласно оценкам аналитиков «Этажей» в апреле средняя стоимость «вторички» в России достигла 70,13 тыс. рублей, что выше по сравнению с мартовским показателем на 2,45%, а по сравнению с апрелем 2020 года рост составил 9,7%.

Наибольший рост цен на вторичную недвижимость за месяц (с марта по апрель) аналитики «Этажей» отмечают в Новосибирске, где «квадрат» стал дороже на 2,88% (82,5 тыс. рублей за один кв. м). Далее следует Саратов, где недвижимость на рынке вторичного жилья подорожала 2,83% (49,3 тыс. рублей за один кв. м), и Сургут — рост на 2,71% за месяц (91,6 тыс. руб. за «квадрат»).

"При этом никаких предпосылок для замедления роста цен на вторичном рынке сейчас не отмечается. Из-за изменившейся политики Центробанка в отношении ключевой ставки и риска повышения ставок по ипотечным кредитам, началась очередная волна высокого спроса. Поэтому замедлилось восстановление объёма предложения на рынке вторичного жилья и за прошлый месяц количество готовых квартир, выставленных на продажу в России выросло всего на 1,5%, и дефицит ликвидного предложения продолжает сохраняться. Это подогревает цены на вторичном рынке», — прокомментировал ситуацию директор «Этажей» Ильдар Хусаинов.

Он также отметил, что большинство собственников сейчас стараются продать свою недвижимость на пике цены, поскольку многие понимают, что рынок находится в откровенном перегретом состоянии из-за высокого спроса и относительно низкого объёма предложения.