Ташкент, , 11:22 — REGNUM Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентациями о трансформации акционерных обществ «Uzbekistan airways» и «Uzbekistan airports», сообщил сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

«В процессе трансформации этих компаний приоритетное внимание уделяется решению трех задач. Первая — сокращение расходов; второе — увеличение доходов; третье — повышение конкурентоспособности пассажирских и грузовых перевозок», отметил пресс-секретарь.

По его словам, Мирзиеев, ознакомившись с презентациями, дал поручение достичь снижения стоимости авиабилетов, прежде всего для наших соотечественников, перевести в «цифру» все процессы от продажи билетов до посадки пассажиров на борт самолета.

«Одна из долгожданных новостей — ожидается открытие перекрытой на долгое время эстакады, ведущей на второй этаж Ташкентского международного аэропорта. Это облегчит доступ пассажиров к аэропорту», указал Асадов.

Он также сообщил, что в сотрудничестве с французской Национальной школой гражданской авиации планируется открытие Школы подготовки пилотов гражданской авиации в составе Ташкентского государственного транспортного университета.