Москва, , 11:24 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 8803 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 26 апреля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 771 372.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 356 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 108 588.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 394 639 человек вылечились от нового заболевания, 6631 из которых — за прошедшие сутки.

Отметим, сутками ранее в России было выявлено 8780 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.