Камышинский район, Волгоградская область, , 11:26 — REGNUM Подозреваемых в сбыте сильнодействующих наркотических средств задержали оперативники в Камышинском районе Волгоградской области. Трое молодых людей действовали под руководством неустановленного лица через интернет-магазин, сообщили 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Функции курьеров, фасовщиков и закладчиков наркотических смесей выполняли неработающие жители Волгограда: 23-летняя девушка и 22-летний и 24-летний молодые люди. Они арендовали в Камышине квартиры. Подозреваемых задержали поочерёдно на территории дачного массива и около подъездов жилых домов, все трое сознались в преступлении. Из тайников изъято 85 свёртков с сильнодействующей наркотической смесью, в одной из квартир — оборудование для фасовки, ноутбук, кредитные карты, мобильные телефоны и полиэтиленовый пакет с оптовой партией наркотика. В общей сложности полицейские изъяли свыше 96 граммов запрещённого вещества.

Задержанные заключены под стражу, в отношении них возбуждены четыре уголовных дела.