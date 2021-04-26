Москва, , 11:22 — REGNUM Посольство Индонезии организовало мероприятие, посвященное Дню Картини, которое прошло в павильоне Азербайджана на ВДНХ в Москве 24 апреля, сообщает посольство Индонезии в Москве.

Посол Индонезии в России Жозе Таварес рассказал гостям мероприятия о личности Раден Аджен Картини.

«Картини открыла глаза индонезийским женщинам на то, что образование очень важно. Празднование Дня Картини — это важный момент, чтобы заново отразить ценности духа Картини для всех женщин, чтобы они продолжали работать и играли важную роль в жизни семьи, нации и государства», — заявил посол Индонезии в Российскую Федерацию, выступая с речью и открывая мероприятие.

В концерте приняли участие сотрудники посольства Индонезии, группа «Gamelan Dadali», танцевальная студия «Kirana Nusantara Dance», а также студенты, изучающие индонезийский язык при посольстве Индонезии в Москве.

Зрители концерта услышали музыкальные композиции яванского гамелана и увидели красочные танцевальные номера. Мероприятие, посвященное Дню Картини, получило положительные отзывы со стороны приглашенных гостей.

В мероприятии приняли участие 150 приглашенных гостей, в том числе послы и заместители послов стран АСЕАН в Москве, а именно Брунея, Камбоджи, Сингапура и Вьетнама, а также российские бизнесмены и деятели культуры.