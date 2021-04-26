Саратов, 26 апреля 2021, 11:31 — REGNUM В Саратовской области 56 многодетных семей в этом году смогут улучшить свои жилищные условия. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.
В настоящее время уже приобретено шесть квартир, которые после ремонта будут переданы семьям. «При предоставлении жилья учитываются пожелания семей по наличию инфраструктуры в микрорайоне», — добавил Бусаргин.
ИА REGNUM напоминает, В Саратовской области продлили до 30 сентября особый беззаявительный порядок выплаты ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет (на обучающегося в общеобразовательной организации — до 18 лет) малоимущим семьям. Соответствующее решение коснется 71 тыс. получателей данного вида пособия на 115 тыс. детей.
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