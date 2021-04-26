Вашингтон, 26 апреля 2021, 11:20 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис указала 25 апреля на то, что она сыграла ключевую роль в принятии решения Джо Байденом о выводе войск из Афганистана, сообщает Politico.
Об этом она заявила в интервью корреспонденту CNN Дане Башу в передаче State of the Union. Журналист спросил, можно ли считать, что она была «последним человеком в комнате при принятии важных решений», на что Харрис ответила положительно.
О решении вывести войска из Афганистана было объявлено в апреле нынешнего года. Процесс должен закончиться до 11 сентября.