Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис указала 25 апреля на то, что она сыграла ключевую роль в принятии решения Джо Байденом о выводе войск из Афганистана, сообщает Politico.

Об этом она заявила в интервью корреспонденту CNN Дане Башу в передаче State of the Union. Журналист спросил, можно ли считать, что она была «последним человеком в комнате при принятии важных решений», на что Харрис ответила положительно.

«Это президент, обладающий необычайным мужеством», — подчеркнула Харрис, имея в виду Байдена.

«Я неоднократно становилась свидетелем того, как он принимает решения, основываясь на том, во что он искренне верит … это правильный поступок», — добавила она.

О решении вывести войска из Афганистана было объявлено в апреле нынешнего года. Процесс должен закончиться до 11 сентября.