Благовещенск, 26 апреля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Бурный ледоход на Амуре вслед за хабаровской набережной 26 апреля повредил благовещенскую, о происшествии в своём телеграм-канале написал мэр города Олег Имамеев.

Цитата из видео на YouTube Ледоход разрушил городскую набережную Амура в Хабаровске

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Ледовые торосы сдвинули несколько плит на нижнем ярусе набережной в районе городского парка. Мэр города уточнил, что повреждения некритичные.

«Будем восстанавливать. Сразу скажу, случай не гарантийный, поэтому за счет собственных средств», — написал Имамеев.

Он отметил, что подобный выход льда зафиксирован впервые за много лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ледоход на реке Амур в Хабаровске 22 апреля добрался до самой верхней точки набережной в районе Утёса — огромные глыбы грязного льда проломили ограждение и вывалились на пешеходную зону. Пострадавших нет.