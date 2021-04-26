Элиста, , 11:20 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили восемь носителей коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб 26 апреля.

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В настоящее время в ковидных госпиталях занято 155 коек. Девять пациентов находятся в тяжёлом состоянии, пятеро — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаётся 421 житель республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 382 случая заражения коронавирусом. Выписан после COVID-19 с выздоровлением 19 691 пациент.

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