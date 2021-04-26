Кабул, , 11:23 — REGNUM Как минимум семь сотрудников сил безопасности Афганистана погибли и еще трое были ранены при нападении членов радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 26 апреля сообщает афганский телеканал 1-TV со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что сотрудники сил безопасности страны попали в засаду боевиков «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Мохаммад Ага в восточной афганской провинции Логар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате попадания ракеты в здание администрации восточной афганской провинции Кунар в городе Асадабад были ранены как минимум пять человек.