Оренбург, , 11:18 — REGNUM Мэр Оренбурга Владимир Ильиных намерен участвовать в выборах депутатов Госдумы от партии «Единая Россия». Чиновник заявился на праймериз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фамилия Ильиных появилась в списке кандидатов, которые примут участие во внутрипартийном голосовании. Кандидат заявился как списочник, а не одномандатник. При высоких результатах Владимир Ильиных попадет в партсписки на выборах в Госдуму.

Напомним, на последнем заседании горсовета Оренбурга мэр держал отчет перед местными депутатами о работе за год. Депутат Артем Сафиуллин в дебатах с градоначальником по поводу мусорной реформы проговорился: «Если вы планируете качественно управлять городом в оставшиеся четыре месяца, я вас очень прошу внести инициативу по финансированию ремонта мусорных контейнеров».

Стоит отметить, что Ильиных является земляком губернатора Оренбуржья. Он прибыл из Свердловской области в Оренбург в конце 2019 году, а в начале 2020 года занял кресло мэра. Население неоднозначно восприняло варяга на руководящем посту. Однако оренбуржцы все же надеялись, что варяг, не имея связки с местными политическим и бизнес элитами, наведёт в городе порядок. Со временем этот оптимизм иссяк, авторитета у жителей мэр не заработал. В частности, горожане критикуют главу города за провал мусорной реформы, продолжение точечной застройки, плачевное состояние исторических объектов, разбитые дороги.

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