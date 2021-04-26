Москва, , 11:17 — REGNUM После окончания школы ребёнок должен уметь не только писать, но и говорить, заявила 26 апреля заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») на заседании президиума Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Она рассказала о «языке мессенджеров», на котором общаются подростки, а также обилию письменных заданий в школах.

«Для развития у школьников устной речи, предлагается Министерству просвещения закрепить в программах нормативы устных заданий, для того, чтобы по окончанию школы было понятно, что ребёнок умеет не только писать, но и говорить, формулировать свои мысли, отстаивать свою позицию, вступать во взаимодействие. И это является важнейшим языком общения, который, конечно, не должен страдать в процессе обучения в школе», — отметила Яровая.