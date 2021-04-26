Афины , , 11:18 — REGNUM Ограничения на внутренние авиарейсы в Греции продлены до 10 мая, сообщает AMNA со ссылкой на информацию Управления гражданской авиации (CYA) 25 апреля. Между греческими аэропортами разрешены только необходимые поездки.

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Кроме того, CYA расширяет список стран, граждане которых могут въезжать в Грецию без семидневной изоляции. Однако пассажиры должны быть вакцинированы или представить отрицательный тест на COVID-19.

Жители Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Таиланда, Руанды, России и Сингапура освобождены от семидневного карантина с 26 апреля по 3 мая.

Российские граждане смогут въезжать в Грецию через девять аэропортов (вместо прежних трех), если они также представят вышеупомянутые документы. ПЦР-тесты требуются для детей старше 5 лет, прибывающих со своими семьями.