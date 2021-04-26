Уфа, , 11:28 — REGNUM Наказание жителю Уфы, которого ранее осудили на восемь лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью предполагаемому педофилу, который позже скончался, смягчил Верховный суд Башкирии. Об этом 26 апреля сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, назначенное наказание осужденному было уменьшено с восьми до шести лет лишения свободы.

Журналисты также передают слова адвоката осужденного, который заявил, что приговор будет обжалован.

Ранее сообщалось о том, что в январе текущего года Калининский районный суд Уфы признал фигуранта уголовного дела виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека и приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Данный приговор был обжалован.

Согласно материалов уголовного дела, в январе 2020 года к подсудимому подошли два подростка, один из которых сообщил ему, что неизвестный мужчина напал на них. Фигурант уголовного дела подрался с неизвестным. В результате последний умер в машине скорой помощи. Следователи считают, что обвиняемый забрал у скончавшегося деньги. Позже было установлено, что 54-летний мужчина ранее освободился из тюрьмы, где отбывал срок за педофилию. Свою вину подсудимый не признал.