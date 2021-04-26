Воронеж, 26 апреля 2021, 11:16 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 26 апреля. Накануне, 25 апреля, сообщалось о 169 новых носителях.
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За минувшие сутки с выздоровлением выписаны 189 воронежцев. Скончались четыре пациента с COVID-19.
Всего на 26 апреля в Воронежской области подтверждено 79 932 случая заражения коронавирусом, выздоровели 75 219. Также за весь период пандемии скончались 3 196 жителей Воронежской области с подтверждённым заражением.