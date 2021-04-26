Санкт-Петербург, 26 апреля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение между налоговым органом и ОАО «444 военно-картографическая фабрика», прекратив производство по банкротному иску к последнему. Решение пока не обнародовано, передаёт ИА REGNUM.

DasWortgewand Рукопожатие

В карточке дела появилась запись судьи Лобова — «прекратить производство» и «утвердить мировое соглашение», но детали не сообщались.

Напомним, иск был подан межрайонной инспекцией ФНС №8 по Санкт-Петербургу, предъявившей претензии на 16,176 млн рублей.

Компания-ответчик создана в 2009 году. Её учредителем было Минобороны РФ.

Это была не первая попытка инициировать банкротное дело. В 2014 году претензии были у бывшего работника предприятия.