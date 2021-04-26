Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM Около 90 тыс. человек прошли полную вакцинацию от COVID-19 в Екатеринбурге, сообщил главный эпидемиолог города Александр Харитонов на брифинге.

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Первым компонентом привились более 132 тыс. человек, вторым компонентом — около 90 тыс. человек.

«Охват вакцинации среди жителей города составляет 10,7% по первому компоненту, вторым компонентом — 6,8%», — сказал Харитонов.

Активность населения в плане вакцинации пока является низкой, признал эпидемиолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировано более 85,6 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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