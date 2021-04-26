Санкт-Петербург, 26 апреля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой грузового самолета в международном аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково». Сотрудники ведомства проверяют готовность аварийно-спасательных служб аэропорта и оперативность их действий. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Северо-Западная транспортная прокуратура Прокурат начала проверку по факту экстренной посадки самолета в Пулково

Напомним, утром 26 апреля 2021 года наземные службы аэропорта получили от экипажа грузового самолета Ан-26, летевшего из Хельсинки в Санкт-Петербург, информацию о технической неисправности воздушного судна. По предварительной информации, у самолета произошел отказ одного из двух двигателей. На борту находились четыре члена экипажа.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверяет готовность аварийно-спасательных служб аэропорта «Пулково» и оперативность их действий в связи с аварийной посадкой грузового самолёта АН-26 RAF — Avia, рейс Хельсинки — Санкт-Петербург», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, во время полёта командир воздушного судна запросил аварийную посадку в связи с отказом левого двигателя. Посадка произведена благополучно.

«Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию», — уточнили в ведомстве.