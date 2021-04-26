Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону пресечена деятельность банды нелегальных банкиров, доход которой превысил 22 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 26 апреля.

Как установили полицейские, ростовчанин создал в городе несколько фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. С помощью расчётных счетов фирм главарь банды и семь его сообщников совершали незаконные банковские операции на общую сумму около 22 млн рублей. Силовики провели более двух десятков обысков, изъяли предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность банды нелегальных банкиров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Предполагаемый организатор находится под стражей, остальные члены банды — под домашним арестом.