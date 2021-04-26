Кемерово, , 11:13 — REGNUM Власти Таиланда намерены в ближайшем времени приобрести 1 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для проведения вакцинации населения страны. Об этом 26 апреля рассказал посол Королевства Таиланд в Москве Сасиват Вонгсинсават в ходе рабочей поездки в Кемерово.

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«Таиланд заинтересован в покупке 1 млн доз вакцины «Спутник V». Мы надеемся, что первая партия будет доставлена в Таиланд в ближайшее время», — приводит его слова на встрече с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее словацкий премьер-министр Эдуард Хегер заявил, что на нынешней неделе в Словакии может быть начата регистрация жителей страны, которые желают пройти вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V».