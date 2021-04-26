Калуга, , 11:14 — REGNUM В Калужской области план по вакцинации населения от COVID-19 не выдерживается. С существующими на сегодняшний день темпами вакцинация в регионе будет завершена не к осени, как планировалась, а только к лету 2022 года. Об этом 26 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения области Алана Цкаева.

Вакцинация от коронавируса Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России

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По словам министра в регионе закончили вакцинацию 8728 человек, что составляет 10% от плана. Ежедневно в среднем в области, с учётом выходных вакцинируются 800−900 человек при нормативе 2600. Впрочем, в области есть и передовые муниципалитеты по вакцинации от COVID-19. Это Перемышльский район, где уже привито 27,7% жителей, Тарусский (21,5%), Жуковский (21%) и Боровский районы (20,1%).

Губернатор Владислав Шапша также назвал 800−900 прививок в день «категорически неприемлемой ситуацией». Руководитель области считает, что отстающим районам, надо поучиться у коллег и срочно наверстать упущенное, чтобы все желающие имели возможность привиться. И здесь, если разъяснительная кампания ведётся недостаточно активно или организация хромает, то это надо немедленно исправить.

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